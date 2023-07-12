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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بتكلفة 68 مليون جنيه

الجولة
الجولة

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية والتشطيبات النهائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنسبة تنفيذ 95%، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة  3200 م2، وذلك استعدادًا لقرب افتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية، وصرح تنويري بالمحافظة. 

وخلال الجولة التفقدية، وجّه اللواء أشرف عطية، بضرورة وضع اللمسات الجمالية، والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكلٍ راقٍ داخل الـ 3 أدوار، والتي روعي فيها الاعتماد على الخامات ذات الطابع الأسواني، حيث تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الاتصالات والمعلومات، وأيضًا المكتبات التي ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية، فضلاً عن المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا، ودورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم، وكاميرات داخلية وخارجية، وتكييف مركزى. 

وكلّف المحافظ بأهمية رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة، مع دهان الأسوار والمباني والعقارات المجاورة والاعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية، ومقصدًا لزيارة الأفواج السياحية، بالإضافة إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتي ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل، فضلاً عن المسطحات الخضراء، والجراج الذي يسهم في استيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المروري بالطريق الرئيسي. 

فيما أشاد السفير محمد رضا الطايفي، والوفد المرافق له بما تم إنجازه من أعمال بمكتبة مصر العامة بمتابعة مستمرة من محافظ أسوان، مشددًا على تقديم كل أوجه الدعم والتجهيز الكامل لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا في الجيل الحالي والأجيال المقبلة. 

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أسوان الأعمال الجارية التشطيبات النهائية التكدس المروري الجهات المختصة الجولة التفقدية العقارات المجاورة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مكتبة مصر العامة

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