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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة يترأس قداس عيد الرسل بكنيسة القديسين بطرس وبولس بأبوقرقاص

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

 ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس، قداس عيد الرسل بكنيسة القديسين بطرس وبولس بعزبة فانوس في محافظة المنيا.

وكان في استقبال الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس، الأب متي رزق راعي الكنيسة.

شارك بحضور القداس الاحتفالي لعيد الرسل بطرس وبولس، بجانب الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس، الأب ملاك وهبه راعي كنيسة العذراء أم المخلص بالفقاعي، بالإضافة لمشاركة عدد من الشماسة الاكليريكيين من بينهم الشماس منتصر القس ارميا والشماس ماركو كامل .

بدأ الاحتفال بموكب دخول الشمامسة بالالحان، وقدم نيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس نية القداس لاجل الرسالة ولاجل ابناء الرعية. 

كما ألقى الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس، خلال القداس الاحتفالي العظة، انطلاقًا من نص انجيل القديس متي الاصحاح رقم 10 الذي يتحدث عن دعوة التلاميذ ومنهج حياتهم.

وقال الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس، في العظة: إن احتفالنا اليوم بعيد الرسل، هو دعوة لكل مسيحي يجدد حياة الاتباع والامتلاء  بسلطان الله أعطيكم سلطان ندوس الحيات والعقارب.  

ووضع الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس، في عظته عدة نقاط هامة وهي: 
١-  حياة الرسل كأن هدفها الأول إعلان الملكوت رغم كل التحديات والصعوبات من اضطهاد والاستشهاد.   
٢- حياة الاتكال علي العناية الإلهية.  لا تحملوا عصاء أو كيس . المسيح المرسل اليوم يحتاج أن يعيش حياة التسليم والاتكال. 
٣- يحيا المسيحي حياة الشهادة بالأعمال وليس بالكلمات. 

 

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