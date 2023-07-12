مصر أكتوبر يثمن استضافة مصر لقمة دول الجوار لحل الأزمة السودانية

ثمن حزب مصر أكتوبر استضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس ١٣ يوليو لبحث توافق وطني لإيجاد حل سلمي سريع لإنهاء الصراع الحالي وبحث تداعيات الأزمة على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية وأهمها والوقف الفوري لأعمال إطلاق النيران والعودة لمفاوضات السلام بالتنسيق من خلال المسارات الإقليمية والتسوية اللازمة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن اقتراح مصر لاستضافة قمة دول جوار السودان لأنها المعنية لحل الأزمة السودانية ويعكس دور مصر الافريقي والإقليمى للأطراف المتصارعة فى السودان فى حياد مصر في الأزمة المعقدة من خلال علاقات مصر الطيبة بدول الجوار وخاصة بعد عقد مايقرب من اثني عشر لقاء لوقف إطلاق النيران بين طرفي النزاع ولم يتم الالتزام وانطلاقا من تقدير مصر منذ إندلاع الصراع المسلح وتقديمها كافة المساعدات الطبية والغذائية وفتحها الحدودها أمام الأشقاء السودانيين الراغبين هربا من نيران الصراع حصد أرواح المدنيين الأبرياء .

وتمنت الدكتورة جيهان مديح أن يكون هناك عقوبات على عدم التزام أحد الطرفين مع وجود قوات حفظ السلام لحقن الدماء للالتزام ببنود الاتفاق وان تتوصل القمة لاتفاقات ملزمة للطرفين وأهمها احترام الهدنة، وتوفير مسارات آمنة لدعم المدنيين وتوفير الدعم الإغاثي في المناطق التي تشهد إشتباكات وإطلاق النار وان مصر دائما تفضل الحلول السلميه وتسعي إليها.

وكان المتحدث باسم الرئاسة أعلن أن مصر ستستضيف "قمة دول جوار السودان" في 13 يوليو الجاري.

وأكدت الرئاسة المصرية أن القمة ستسعى إلى اتخاذ خطوات لحل أزمة السودان وحقن دماء الشعب السوداني.

وجاء في بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل".