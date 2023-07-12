"سرقا ذهبها".. القبض على متهمين بقتل مسنة في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط المتهم بقتل سيدة مسنة داخل منزلها بمركز الدلنجات، وذلك بهدف سرقة أموالها و مشغولاتها الذهبية.



وترجع أحداث الواقعة إلى عثور الأهالى على جثة سيدة مسنة فى العقد السابع من العمر تدعى" فؤادة .م" داخل منزلها بمركز الدلنجات وبها أثار تعد عليها بألة حادة.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخص يدعى "م .ص" جار المجني عليها بهدف سرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية من منزلها وفر هاربا.



وتم ضبط المتهم وجاري التحقيق معه لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة وتفاصيل حدوثها.