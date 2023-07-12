لأول مرة.. طهران تشيد بإصدار مصر ترخيص يسمح بدخول السياح الإيرانيين

أعلنت إيران، الأربعاء، عن إصدار القاهرة لأول مرة ترخيصا يسمح بدخول السياح الإيرانيين إلى مصر.

جاء هذا وفقا لما أعلنه رئیس مكتب رعایة المصالح الإيرانية في مصر، محمد حسین سلطاني، الأربعاء، ونقلته وكالة إسنا الإيرانية.

وقال سلطاني، أصدرت مصر للمرة الأولی ترخیصا لدخول السیاح الإيرانيين إلى أراضيها.

وأضاف سلطاني، أن القرار الذي تبنته القاهرة مؤخرا بشأن قبول أول الأفواج من السیاح الإيرانيين یمثل خطوة نحو تعزیز العلاقات السیاسیة بینهما.

وأوضح سلطاني، أن هذا الحدث من شأنه أن يكون سببا ودافعا لتعزیز وتطبیع العلاقات بین البلدین في المجالات الأخری بینها السیاسية والاقتصادية.

وحول تسهیل زیارة السیاح المصریین إلی إيران، أكد الدبلوماسي الإيراني، أنه لا توجد قیودا في هذا المجال من جانب إيران ولدیها إلغاء تأشیرة دخول من جانب واحد.

وشدد رئیس مكتب رعایة المصالح الإيرانية في القاهرة على أن بلاده ترحب برغبة السیاح المصریین في زیارة إيران.

إيران تتطلع لرفع مستوى علاقتها مع مصر

وفي فبراير الماضي، أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، عن تطلع بلاده إلى رفع مستوى علاقاتها مع مصر والسعودية، موجهًا الشكر إلى العراق على دوره في تسهيل وتعزيز الحوار بين طهران والرياض.