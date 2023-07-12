محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير والرصف بطريق الثورة في بركة السبع

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، أعمال التطوير والرصف بطريق الثورة بمركز ومدينة بركة السبع بطول 2 كم تنفيذ مديرية الطرق كونه طريق حيوي ومهم يخدم الأهالي.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على حجم الأعمال المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، حيث تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة طريق الثورة بمدخل مدينة بركة السبع "الطريق الزراعي" بتكلفة إجمالية 5 ملايين و500 ألف جنيه لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات بالمدينة.

واستمع لشرحٍ تفصيليّ من مدير مديرية الطرق عن المراحل التنفيذية لأعمال التطوير بالطريق من فرد الطبقة الأسفلتية وتنفيذ أعمال الرصف المتكاملة من قطع الفرمة وتركيب البلدورات وإنشاء الأرصفة الجانبية وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي، وذلك ضمن أعمال الخطة الإضافية من اعتمادات رد الشئ لأصله بواقع 4 شوارع رئيسية ومتفرعاتهم بنطاق المدينة بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه وهي: "شارع جمال عبدالناصر، منطقة ديا الكوم، ومتفرعات المركز الصحي، طريق الثورة".

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة كفر هورين الابتدائية (توسعة وصيانة) بإجمالي 7 فصول دراسية بتكلفة إجمالية تزيد عن 4 ملايين و500 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية تحقيقًا للصالح العام، بحضور المهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومحمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمة، أنه جارِ أعمال البياض الداخلي بالجناح الجديد بالمدرسة ومن المقرر نهو الأعمال خلال شهر يوليو الجاري، بالإضافة إلى إجراء الصيانة الشاملة بالجناح القديم ضمن أعمال التطوير، مشيرة إلى أنه جارِ تطوير وتوسعة 4 مدارس ببركة السبع وهي: مدرسة أبو مشهور الإبتدائية بإجمالى (21) فصلًا دراسيًا، ومدرسة فارس الإبتدائية بعدد 8 فصول دراسية، ومدرسة الغوري للتعليم الأساسى بـ 11 فصلًا دراسيًا، وكذا مدرسة الشهيد يعقوب عبدالعزيز للتعليم الأساسي، بواقع 11 فصلًا دراسيًا للمساهمة في خفض الكثافات الطلابية وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

كما تفقد محافظ المنوفية، دار الطفل اليتيم بهورين؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأيتام، والمقامة على مساحة 600 متر وتضم 34 طفلًا من عمر يوم وحتى عامين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتلك الفئات لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم وتأهيل جيل سوى قادر على تحمل المسؤولية، بحضور وكيل وزارة الصحة ووكيلة مديرية الشئون الصحية.

وخلال تفقده للدار، اطمئن المحافظ على منظومة العمل بالدار وجودة الخدمات المقدمة وتوافر الاحتياجات الضرورية، كما سلّم مساعدات عينية من كراتين مواد غذائية ولحوم لتلبية كل الاحتياجات والمتطلبات المعيشية لأبنائه بالدار، مشددًا على حسن معاملة الأطفال ورعايتهم من كل الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية لدمجهم في المجتمع.