عروض أفلام "حجر ايجابي" و"يوم طلعتله شمس" بنادي السينما المستقلة.. السبت

يواصل نادى السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، عروضه بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، يوم السبت الموافق ١٥ يوليو، في تمام السابعة مساءً.

عروض الأفلام بنادي السينما المستقلة

ويعرض نادي السينما ضمن فعالياته، كل من الفيلم الروائي "حجر إيجابي" بطولة محمد رياض وعصام شاهين وعمر رياض وإخراج على الشربيني وتأليف عمر رياض والفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة.

وتدور أحداث فيلم "حجر إيجابي" حول تحول مقابلة صداقة طويلة بين الدكتور مراد والطبيب إلى جلسة علاج في نفس الوقت، يكتشف حمزة سبب مرض صديقة مراد ويبدأ في أول رحلة له من العلاج بعد علمه بإصابته بمرض النكران أو نكرانه لوفاة ابنه ويكتشف حمزة أن هناك خيوط وثلاثة أشخاص مهمه أدت إلى علاج وتحسن حالة صديقة النفسية من رغم أنها كانت في فترة زمنية صعبة على الشعب المصري.

ندوة لصناع الأفلام

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة بحضور النجم محمد رياض وصناع الأفلام ويديرها الكاتب الصحفى والناقد الفني أحمد سعد الدين.

وكان المركز القومي للسينما، نظم الشهر الماضي، فعاليات نادي سينما المرأة عروض أفلام، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور كلاً من الفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد علي وعدد كبير من السينمائيين والجمهور.

وخلال فعاليات النادي تم عرض كلاً من فيلم "ما لانراة" إخراج، أدهم يحيى، فيلم "حظ السلاحف" ، تأليف وإخراج بثينه الناصرى، فيلم "امرأة تطل من النافذة" فكرة وإخراج مروة الشرقاوي فيلم (حبيب) تأليف وإخراج، شادي فؤاد.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة ادارها كلاً من الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام أحمد على مع صناع الأفلام والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما الناقد مجدي الشحرى والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.