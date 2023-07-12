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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 أطنان منظفات مجهولة المصدر بالقاهرة

منظفات
منظفات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن كيماويات - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الكيماويات التى تستخدم فى تنظيف حمامات السباحة ومياه الشرب منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الآدمى.

وتبين أن ببعض المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على (5,850 طن من الكيماويات)، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة قسم شرطة منشأة ناصر

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