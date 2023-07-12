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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالدقهلية

محطة سكك حديد
محطة سكك حديد

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الوطنية.

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخصين، مقيمين بمحافظة الدقهلية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـى تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين من خلال مطبعة ملك أحدهما.

 

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمطبعة المُشار إليها.. وبحوزتهما عملات ورقية "مزورة" فئات مختلفة- بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة "مزورتين"- مكبس ورقـى- جهاز كمبيوتر- طابعة- 2 هاتف محمول".. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، وقررا أن المبالغ المقلدة كانت معدة للترويج بين المواطنين والمحررات المزورة لإعطائها لمن لديهم موانع قانونية وغير قادرين، على استخراجها بالطرق الرسمية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تشكيل عصابي الدقهلية

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