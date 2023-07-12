الداخلية تضبط 5 قضايا مخدرات فى دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة "دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد" وقسم شرطة "السرو".

أسفرت جهودها عن ضبط عدد "5" قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالي مضبوطات "كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جراما- كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة عدد 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.