المركز العربى: تهدئة الأوضاع فى السودان جزء من الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى

كشف الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الأوضاع في الداخل السوداني وعلاقتها بالأمن القومي المصري والعربي.

وقال غباشي، خلال حواره على قناة صدي البلد، اليوم الأربعاء، إن تهدئة الأوضاع في السودان يعتبر جزءا من الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي بشكل كبير.

وشدد نائب رئيس المركز العربي على أن حكومة السودان غاضبة من تصريحات أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، حيث قام بعدة تصريحات هجومية تقول إن السودان خالية من وجود حكومة تدير البلاد، كما طالب بفرض حظر جوي على السودان بسبب الحرب القائمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكد أن قضية السودان قضية مركبة وليس دولة جوار فقط خاصة وأنها تمثل أهمية حساسة بالنسبة للأمن المصري، لأنه بينهما شريان النيل والعلاقات الوثيقة بين البلدين، خاصة أن قوات الدعم السريع تصل لنحو 250 ألف جندي وهو نصف قوات الجيش تقريبا وتمتلك عتادا عسكريا وأسلحة ثقيلة هائلة تجابه أسلحة وإمكانات الجيش.

وأشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن تسوية الوضع في السودان بين حميدتي وعبدالفتاح البرهان أمر ضروري ويجب إجراء حوار للمحافظة على مقدرات الدولة والمواطنين الأهم من أي مصالح شخصية في أقرب وقت.