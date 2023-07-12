وزير النقل يترأس الجمعيتين العموميتين للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات لسنة 2022

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات لسنة 2022 وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات

في بداية الاجتماع وجه وزير النقل بضرورة قيام الشركة بزيادة حجم الاعمال بكافة انحاء الجمهورية وخاصة بقطاع الطرق بصعيد مصر نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالتنمية في صعيد مصر ورفع كفاءة شبكة الطرق بشكل دوري بما يتواكب مع الطفرة التي تشهدها البلاد في اعمال البنية التحتية باستخدام احدث تطبيقات إعادة تدوير طبقات الرصف بمعدات الـ FDR والـ CIR باعتبار الشركة المصرية رائدة في هذا المجال حيث ان هذه المعدات تعمل علي انجاز المشروعات في وقت قياسي وبتكلفة اقل بنسبة حوالي 30 % مقارنه بالطرق التقليدية وتحافظ علي البيئة والثروات المحجرية للخامات المستخدمة في طبقات الرصف.

وقد شهد وزير النقل خلال الجمعية العمومية العادية إعلان الشركة عن قرب التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية طراز ( RFI- 260) الذي سيتواكب مع احدث المواصفات العالمية وذلك باستثمارات مالية تصل الي 500 مليون جنية لخدمة شبكة القطار الكهربائي السريع هذا وقد أكد وزير النقل أيضا على ضرورة العمل المستمر علي تدريب الكوادر من العاملين بالشركة والحفاظ عليهم باعتبار انهم هم مستقبل الشركة وكذلك قيام الشركة بتدعيم أصولها بأحدث المعدات بشكل مستمر .

وخلال الاجتماع تم استعراض مانفذته الشركة من أعمال حيث بلغت ايرادات الشركة نحو 1.3 مليار جنيه وتحقيق أرباح بنحو مبلغ 172مليون جنية مقابل 131 مليون جنية العام المالي السابق وبزيادة قدرها 41 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 31 %.

و تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في ٣1/ ١٢ / 2022 بالإضافة الي زيادة راس مال الشركة بمبلغ 150 مليون جنية ليصبح راس مال الشركة 400 مليون جنية .

يذكر ان شركة الصيانة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات هي احدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة في أعمال الصيانة لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة بإعادة التدوير والمعالجة السطحية.