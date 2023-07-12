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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تتوجه إلى بروكسل للمشاركة فى الاجتماع الوزارى حول العمل المناخى

الدكتورة ياسمين
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي، والمنعقد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقالت فؤاد إن الاجتماع سيلقى الضوء على مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ في دبي COP28 والنتائج المتوقعة منه، وآليات البناء على نتائج ونجاحات مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، ومنها اعلان صندوق الخسائر والأضرار وآليات تفعيله، ومناقشة آلية الخروج بقرار تقييم عالمي هادف لتعزيز تنفيذ اتفاق باريس والتعاون الدولي في مجال المناخ، إلى جانب وسائل تنفيذ ودعم إجراءات التخفيف والتكيف.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع سيناقش سبل تعزيز التعاون في مجال إجراءات التخفيف، وآليات تسريع الدول للتعاون العالمي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على المدى القريب، وسبل تسريع الانتقال العادل للطاقة، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز العمل بشأن التكيف ومناقشة التقدم العالمي في تعزيز التكيف والمرونة والاتفاق على هدف عالمي للتكيف، والتعاون الدولي لتنفيذ إجراءات التكيف.

وأضافت أن المؤتمر سيناقش أيضًا موضوع تمويل المناخ، والتقدم المحرز في تحقيق الهدف المتمثل في توفير وتعبئة 100 مليار دولار أمريكي في السنة من البلدان المتقدمة وحتى عام 2025، والتقدم المتوقع إحرازه في مناقشة تمويل المناخ في مؤتمر المناخ المقبل COP28.

وستعقد وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في الاجتماع عددًا من اللقاءات الثنائية لمناقشة سبل التعاون الثنائي في مجالات البيئة والمناخ مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، ومنها الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي.

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