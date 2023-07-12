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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة فتاة فى حريق منزل بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

أُصيبت فتاة إثر حريق شبّ في منزل مكون من 5 طوابق بناحية قرية شوبك بسطة بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في منزل مكون من 5 طوابق بناحية قرية شوبك بسطة بجوار مكتب بريد القرية بدائرة مركز الزقازيق.

وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تبيّن نشوب الحريق في منزل مكون من 5 طوابق، وأن الحريق كان في الطابق الثالث من المنزل، ما أسفر عن إصابة الفتاة بحالة اختناق.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الفتاة المصابة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث.

حريق منزل مركز الزقازيق حريق منزل بالشرقية مديرية أمن الشرقية السيطرة

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