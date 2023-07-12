أخبار الظهيرة| حقيقة زيادة مرتبات شهر يوليو.. وأسعار الذهب اليوم

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول مجموعة من الأخبار السياسية، والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الإحصاء: ارتفاع أجور العاملين في كافة الأنشطة الاقتصادية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحسين أجور العاملين فى كافة الأنشطة الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي خلال الربع الأول من العام الحالى 2023، بنسبة نمو 15%، ليتراوح متوسط الأجور اليومية بعد الزيادة بين 83 جنيها و153.1 جنيه بدلًا من 78 جنيها لـ132.4 جنيه فى الربع المناظر من العام السابق، وذلك تبعًا لكل نشاط اقتصادي.. للمزيد (اضغط هنا).

حقيقة زيادة مرتبات شهر يوليو 2023 وموعد الصرف

يترقب آلاف من الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الخاصة معرفة حقيقة زيادة مرتبات شهر يوليو 2023 عبر جوجل، لمعرفة قيمة المرتب بعد الزيادة، لشراء احتياجاتهم.. للمزيد (اضغط هنا).

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في الصاغة المصرية بدون مصنعية، محور اهتمام الملايين من المواطنين، خاصة مع الانخفاضات التي تشهدها أسعار المعدن النفيس محليا وعالميا، وسط ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي سيكون لها تأثير على السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي الاجتماع المقبل خلال الشهر الجاري. للمزيد (اضغط هنا)

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.، ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.. للمزيد (اضغط هنا).

موعد عقد اختبارات كلية التربية الرياضية 2023

ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الشهادة الثانوية، الراغبين في الالتحاق بالكليات الرياضية في الجامعات المصرية لاسيما ممن يتمتعون بمهارات بدنية ورياضية عالية، عن موعد عقد اختبارات كلية التربية الرياضية 2023.. للمزيد (اضغط هنا).