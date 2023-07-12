الإحصاء: ارتفاع أجور العاملين فى كل الأنشطة الاقتصادية خلال 2023

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تحسن أجور العاملين فى كل الأنشطة الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومى خلال الربع الأول من العام الحالى 2023، بنسبة نمو 15%، ليتراوح متوسط الأجور اليومية بعد الزيادة بين 83 جنيهًًا و153.1 جنيه بدلًا من 78 جنيهًًا لـ132.4 جنيه فى الربع المناظر من العام السابق، وذلك تبعًا لكل نشاط اقتصادى.

وأوضح جهاز الإحصاء، وفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر جاء فى المرتبة الأولى بأعلى متوسط أجر يومى بين الأنشطة الاقتصادية بعدما ارتفع متوسط الأجر اليومى من 132.4 جنيه فى الربع الأول من عام 2022 لـ153.1 جنيه فى الربع الأول من عام 2023، يليه نشاط التشييد والبناء بمتوسط أجر يومى 145.1 جنيه فى الربع الأول من عام 2023 مقابل 125.1 جنيه فى الربع المناظر من العام السابق، ثم نشاط العقارات والتأجير بمتوسط أجر يومى 136.9 جنيه فى الربع الأول من عام 2023 مقابل 127.2 جنيه فى الربع المناظر من العام السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط الأجر اليومى للعاملين بنشاط المعلومات والاتصالات لـ134.5 جنيه فى الربع الأول من عام 2023 مقابل 118 جنيهًا فى الربع المناظر من العام السابق عليه، كذلك ارتفع متوسط الأجر اليومى للعاملين بنشاط الوساطة المالية والتأمين إلى 141.7 جنيه فى الربع الأول من عام 2023 مقابل 135.1 جنيه فى الربع المناظر من العام السابق عليه.

أما عن نشاطى التعليم والصحة، أظهر تقرير الإحصاء تحسن متوسط الأجر اليومى للعاملين بنشاط التعليم إلى 114 جنيهًا فى الربع الأول من عام 2023 مقابل 97.7 جنيه فى الربع المناظر من العام السابق عليه، كما تحسن متوسط الأجر اليومى للعاملين بنشاط الصحة لـ105.9 جنيه فى الربع الأول من عام 2023 مقابل 92.9 جنيه فى الربع المناظر من العام السابق عليه.

وتذيل القائمة نشاط الخدمة المنزلية رغم ارتفاع متوسط الأجر اليومى للعاملين به إلى 83 جنيهًا فى الربع الأول من عام 2023 مقابل 78 جنيهًًا فى الربع المناظر من العام السابق عليه، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط أجر يومى 107.9 جنيه فى الربع الأول من عام 2023 مقابل 100.7 جنيه فى الربع المناظر من العام السابق عليه.