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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 فى الصاغة المصرية

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في الصاغة المصرية بدون مصنعية، محور اهتمام الملايين من المواطنين، خاصة مع الانخفاضات التي تشهدها أسعار المعدن النفيس محليا وعالميا، وسط ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي سيكون لها تأثير على السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي الاجتماع المقبل خلال الشهر الجاري.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في الصاغة المصرية

 

وتراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في الصاغة المصرية بقيمة 15 جنيها مع بداية الأسبوع، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيها، بينما تراجعت الأوقية بقيمة دولارين لتسجل 1923 دولارا.


وأوضح الخبراء أن التراجعات التي تشهدها المعدن الأصفر في مصر حاليا بقيمة 95 جنيها بنسبة 4.1% خلال الأسبوع الماضي يرجع إلى تراجع قيمة العملة الأمريكية في السوق الموازي، بالإضافة إلى وفرة المعروض من المشغولات الذهبية عقب موسم الحج مع العائدين من الخارج.

وإليكم تفاصيل أسعار المعدن النفيس في الأسواق المصرية:-


سعر جرام الذهب عيار 24

البيع 2491.5 جنيه.
الشراء 2468.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 22

البيع 2283.75 جنيه.
الشراء 2262.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 21

البيع 2180 جنيهات.
الشراء 2160 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 5 نقاط.

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سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

سعر جرام الذهب عيار 18

البيع 1868.5 جنيه.
الشراء 1851.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 14

البيع 1453.25 جنيه.
الشراء 1440 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 12

البيع 1245.75 جنيه.
الشراء 1234.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

سعر جرام الذهب عيار 9

البيع 934.25 جنيه.
الشراء 925.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.


سعر جنيه الذهب

البيع 17440 جنيها.
الشراء 17280 جنيها.
بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

 

سعر أونصة الذهب

البيع 1935$.
الشراء 1934$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب الصاغة المصرية سعر جرام الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18

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