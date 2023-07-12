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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة زيادة مرتبات شهر يوليو 2023 وموعد الصرف

مرتبات
مرتبات

يترقب آلاف من الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الخاصة معرفة حقيقة زيادة مرتبات شهر يوليو 2023 عبر جوجل، لمعرفة قيمة المرتب بعد الزيادة، لشراء كافة احتياجاتهم.

حقيقة زيادة مرتبات شهر يوليو 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة حقيقة زيادة مرتبات شهر يوليو 2023، والتي ستبدأ يوم السبت 23 يوليو، وجميع المعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

سوف يتم صرف مرتبات شهر يوليو في عام 2023، بدء من يوم السبت الموافق يوم (23 يوليو 2023)، بينما ستصرف جميع متأخرات شهر يونيو في أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء)، وسيوافق أيام 9 و10 و11 في الشهر ذاته، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات جميع العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين وموظفي القطاع الحكومي

تبدأ ٢٣ يوليو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالحكومة

جدول مرتبات شهر يوليو 2023

  • تحصل الدرجة العالية أو ما سيعادلها مبلغ 8500 جنيه.
  • وتتقاضى المدير العام أو ما سيعادله قيمة 7000 جنيه.
  • وتحصل الدرجة الأولى أو ما سيعادلها قيمة حوالي  6500 جنيه.
  • وتتقاضى الدرجة الثانية أو ما سيعادلها مبلغ 5500 جنيه.
  • وتحصل الدرجة الثالثة أو ما سوف يعادلها مبلغ 5000 جنيه.
  • وتتقاضى الدرجة الرابعة أو ما سوف يعادلها قيمة 4500 جنيه.
  • وتحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها مبلغ 4000 جنيه.
  • وتتقاضى الدرجة السادسة أو ما سيعادلها مبلغ 3500 جنيه.
  • ويحصل حاملي درجة الماجستير قسمة 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراة قيمة 7000 جنيها.

موعد مرتبات شهر يوليو 2023

أهابت وزارة المالية العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الخاصة عدم التزاحم على جميع ماكينات الصراف الآلي، وخاصة أن المرتبات سوف تكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من بداية تاريخ الصرف المحدد في كل الجهات الإدارية.

موعد قبض شهر يوليو 2023 وحقيقة زيادة المرتبات

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وتابعت الوزارة أنه قد تم تحديد عدة أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما بحكمها وما يتقاضونه، و٣ عدد أيام في كل شهر لصرف متأخرات كاف مستحقات العاملين، وذلك مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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