ينتظر العديد من الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف رواتبهم لشهر يوليو 2023، فيما يبحث المواطنون على محرك البحث العالمي جوجل عن تاريخ صرف الرواتب، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023

سيتم صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023، ابتداءً من يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من يوليو، في حين سيتم صرف متأخرات شهر يونيو خلال الأيام القادمة (الأحد والاثنين والثلاثاء)، والتي توافق أيضًا أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من نفس الشهر.

تسمح وزارة المالية لنحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بصرف مرتبات شهر مايو 2023 خلال 6 أيام متتالية، بدءًا من يوم الخميس 18 يوليو 2023، وذلك في الأيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023

سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين في الدولة بالوزارات والمديريات المختلفة في الأيام التالية: يوم السبت 23 يوليو 2023، يوم الأحد 24 يوليو 2023، ويوم الإثنين 25 يوليو 2023 حتى 27 يوليو 2023 للعاملين الذين تخلفوا عن استلام مرتباتهم في الأيام السابقة. وسيتم صرف المرتبات للهيئات الحكومية المستقلة في الأيام المحددة.

يرجى ملاحظة أنه سيتم صرف المرتبات الخاصة بالجهات المذكورة فقط، وهي "الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة" و "الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل".



جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

يذكر أنه يتم تحديد الأجر الذي يتلقاه الموظف وفقًا لدرجته الوظيفية، حيث يتلقى حاملو الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه، ويتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه، وتحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

بينما يتقاضى حاملو الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه، ويحصل حاملو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

كما يتقاضى حاملو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه، وتحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

بينما يتقاضى حاملو الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير، فإنهم يتلقون مبلغ 6000 جنيه، بينما يتقاضى حاملو درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه.