ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تبدأ ٢٣ يوليو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

مرتبات
مرتبات

انشغل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة البحث على المحرك العالمي الشهير جوجل  عبر الإنترنت عن موعد مرتبات شهر يوليو 2023، والزيادة المقرر صرفها.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالحكومة

تبدأ يوم السبت 23 يوليو.. جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023


 مرتبات شهر يوليو 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة عن موعد مرتبات شهر يوليو 2023.


موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023


من المقرر أن سيتم صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023، بداية من يوم السبت الموافق يوم  23 يوليو 2023، بينما ستصرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء)، وسيوافق أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

سوف تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.
ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.
ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.
ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.
ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.
ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.
ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.
ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.
سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيها.

موعد مرتبات شهر يوليو 2023

كما أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 ايام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر .

قد يهمك ايضا

مقتل ربة منزل على يد طليقها فى التل الكبير بالإسماعيلية

 

18 غواصًا متطوعًا يشاركون فى البحث عن غريق كليوباترا بالإسكندرية

 

الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات

 

لثلاث ساعات.. بوتين يجتمع برئيس وقادة "فاجنر" فى الكرملين رغم محاولة التمرد

 

أهالى غريق كليوباترا يستغيثون: "عايزين ابننا من البحر علشان ندفنه" (فيديو)

 

"ناسا" تختار صورة لمحمية الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة كأفضل صورة

 

موعد مرتبات شهر يوليو 2023 موعد مرتبات شهر يوليو موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 موعد صرف مرتبات شهر يوليو جدول مرتبات شهر يوليو 2023 جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

مواد متعلقة

باستثمارات 1.8 مليار جنيه.. وزير الاتصالات يفتتح مقر سايتك سولوشينز في مصر

افتتاح فعاليات البرنامج التطبيقي على الإدارة الرقمية ببورسعيد

جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفدًا من "فولبرايت" لبحث تمويل المنح فى مصر والولايات المتحدة

تراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

كل ما تريد معرفته عن باقة التليفون الأرضي الجديدة 2023- 2024

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالحكومة

وزارة الاتصالات ومحافظة دمياط تختتمان فعاليات البرنامج التطبيقى على الإدارة الرقمية للمشروعات

وزير الاتصالات: توفير 15 ألف فرصة عمل بعد توقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية

الأكثر قراءة

آخرهم إمام عاشور.. أبرز 7 زملكاوية خطفهم قطار الأهلى

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

كيف أسهمت "العلمين الجديدة" فى جذب السياحة العالمية؟.. خبير يوضح

طعنة بالبطن.. أول صور لشاب قتل على يد صديقه فى بورسعيد

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

بسمة شوقى الأولى على الدبلومات الفنية: منحة التحالف الوطنى أعادتنى للحياة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ضربة حرة لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟