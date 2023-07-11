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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين وموظفي القطاع الحكومي

جريدة الدستور

ترتفع معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين مع إصدار وزارة المالية للكتاب الدوري لجدول صرف مرتبات العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

نوضح في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين وللعاملين في  الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو من الأحد 23 يوليو 2023 للعاملين في الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة

ويستمر يوم الاثنين 24 يوليو 2023 للعاملين في الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل

ويوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 للهيئات الحكومية المستقلة الآتية وهي الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتستمر حتى يوم الأربعاء 26 يوليو 2023.

وتم إتاحة صرف المتأخرات  للعاملين من يوم 9 و10 وحتى اليوم الثلاثاء 11 يوليو.

تبدأ الأحد.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

تبدأ يوم السبت 23 يوليو.. جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023

جدول صرف مرتبات يوليو بالزيادة 

تتقاضى الدرجة الممتازة  10000 جنيه بعد الزيادة بدلا من تقاضي 9000 جنيه.

تتقاضى  الدرجة العالية 7600 جنيه بعد الزيادة  بدلا من تقاضي 6600 جنيه.

تتقاضى درجة المدير العام 6400 جنيه بعد الزيادة بدلا من تقاضي 5400 جنيه.

تتقاضى الدرجة الأولى 5800 جنيه بعد الزيادة بدلا من 4800 جنيه .

تتقاضى الدرجة الثانية 5200 جنيه بعد الزيادة بدلا من 4200 جنيه.

تتقاضى الدرجة الثالثة 4740 جنيها بعد الزيادة بدلا من تقاضي 3740 جنيه.

تتقاضى الدرجة الرابعة 4480 جنيها بعد الزيادة بدلا من تقاضي 3480 جنيه.

تتقاضى الدرجة الخامسة 4240 جنيها بعد الزيادة بدلا من تقاضي 3240 جنيها .

تتقاضى الدرجة السادسة وما يعادلها سوف تحصل على 3500 جنيها بعد الزيادة بدلا من 3000 جنيها

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تبدأ ٢٣ يوليو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

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جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالحكومة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين صرف مرتبات شهر يوليو 2023 مرتبات شهر يوليو 2023 مرتبات شهر يوليو

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