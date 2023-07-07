تبدأ الأحد.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

شهدت الساعات القليلة الماضية، زيادة في عمليات البحث من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عبر الانترنت بمحرك البحث الشهير "جوجل" عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، بعد اعلان وزارة المالية تبكير عمليات الصرف خلال أشهر أبريل مايو يونيو يوليو لمعرفة مواعيد صرفها.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

من المقرر أن يتم صرف مرتبات يوليو 2023 خلال 5 أيام، تبدأ من 23 يوليو 2023 الموافق يوم الأحد، وتستمر إلى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه، كما يمكن للموظفين صرف مرتبات شهر يوليو من ماكينات الصرافة، وذلك باتباع المواعيد التي أعلنت عنها المنظومة الإلكترونية المالية.

بينما تصرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء)، وسيوافق أيام 9 و10 و11 من شهر يوليو الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

من المقرر أيضًا أن يتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، ابتداءً من يوم الخميس 24 من الشهر ذاته ولمدة 5 أيام حتي يوم 30 اغسطس المقبل، في حين يتم صرف المتأخرات سيكون خلال أيام 9 و10 و11 أغسطس 2023.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

ستحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة، أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الأحد 23 يوليو 2023 على أن يستمر لمدة 5 أيام متتالية صرف مرتبات يوليو 2023 خلال أيام 23 و24 و25 و26 و27 من نفس الشهر.