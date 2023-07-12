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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

يشغل بال جميع العاملين في مؤسسات وهيئات الدولة الحكومية والخاصة معرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، للاحتفال مع الأهل والأقارب، في العام الهجري الجديد 1445، وطبقا للحسابات الفلكية، فإن يكون موعد إجازة السنة الهجرية الجديدة سوف يكون بداية الأول من المحرم في العام الهجري 1445، الموافق في يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 الجاري.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد إجازة السنة الهجرية الجديدة.

ومن المقرر أن سيصدر قرار وزاري من خلال مجلس الوزراء، بترحيل يوم الإجازة وهو من الأربعاء الموافق 19 يوليو إلى يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته، ويكون هو النظام المعمول به، وذلك بقرار سابق لمجلس الوزراء، ويكون بترحيل الإجازات الرسمية التي ستتصادف مع أول الأسبوع ليوم الخميس في الأسبوع ذاته، وذلك بهدف مراعاة جميع مصالح المواطنين وضمان التقديم لكافة المصالح الحكومية الخدمة لهم وتكون على مدار أيام الأسبوع.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 والإجازات المتبقية لنهاية العام

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444.. والاجازات المتبقية في 2023

إجازات شهر يوليو 2023 الأسبوعية والرسمية بعد ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية

ضوابط استقدام العامل إلى مقر العمل في يوم الإجازة الرسمية 

ووفقا لقوانين العمل المعمول في جميع البلاد، وهى تكون قانون الخدمة المدنية الصادر ويكون برقم 81 لعام 2016، الخاص بتنظيم كافة شئون العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكافة وحدات الإدارة المحلية والوزارات، وفي قانون العمل الصادر برقم 12 لعام 2003، الخاص بالتنظيم لأوضاع العاملين في القطاع الخاص، فإن تكون إجازة رأس السنة الهجرية لجميع موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتكون بأجر كامل، وسيجوز للشخص صاحب العمل أو المسؤول عنه أن يقوم بإحضار العامل لمقر عمله بيوم الإجازة، وذلك لحاجة العمل إلى جهوده خلال يوم الإجازة، ويكون مقابل أن يجرى تعويضه طبقا للقانون ولوائح المؤسسة، وتكون هي بالنسبة للقطاع الخاص من أجل الحصول على مثلي الأجر في يوم الإجازة.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023

إجازات شهر يوليو 2023 الأسبوعية والرسمية بعد ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية

وبذلك سوف يتبقى من الإجازات الرسمية بأجر للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال شهر يوليو، وتكون إجازة أخيرة بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952، وفي موعدها الرسمي في يوم الأحد 23 يوليو، ومن المفترض أن سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيلها إلى يوم الخميس 27 في الشهر ذاته.

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