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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023

جريدة الدستور

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023.. يسأل الكثير من الموظفين عن موعد إجازة 23 يوليو 2023، حيث تعد من بين الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر يوليو الحالي.

وتوفر «الدستور» للقراء معرفة كل ما يخص إجازة 23 يوليو 2023 من خلال التقرير التالي:

موعد إجازة 23 يوليو 2023

من بين الإجازات الرسمية المتبقية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، تأتي إجازة 23 يوليو 2023، والتي كان من المفترض أن تكون يوم الأحد 23 يوليو 2023، ولكن بسبب قرار الحكومة بتأجيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، فإن موعد إجازة 23 يوليو 2023 سيكون يوم الخميس 27 يوليو 2023.

عطلات أخرى في شهر يوليو

باستثناء إجازة 23 يوليو 2023، سيكون هناك إجازة رسمية أخرى في يوليو الحالي وهي إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو. من المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحويل الإجازة إلى يوم الخميس 20 يوليو. 

وفي شهر يوليو، ستكون هناك عطلات أسبوعية في الأيام التالية: الجمعة 14 و21 و28، والسبت 15 و22 و29.

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الإجازات الرسمية في 2023 بعد انتهاء شهر يوليو

بعد انتهاء شهر يوليو، سيكون هناك عدد قليل من الإجازات الرسمية لهذا العام، وسيكون هناك إجازة واحدة فقط في سبتمبر 2023 وهى إجازة المولد النبوي الشريف، وإجازة واحدة في أكتوبر وهى إجازة السادس من أكتوبر. 

إجازة المولد النبوي الشريف ستكون يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، ومن المحتمل أن يتم تأجيلها إلى اليوم التالي بناء على القرار الوزاري، أما إجازة السادس من أكتوبر فستكون يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، ومن المحتمل أن يتم تحديد يوم إضافي للإجازة لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

إجازات القطاع الخاص

الجدير بالذكر أنه تُحدد إجازات القطاع الخاص من قِبل وزارة القوى العاملة، وتختلف عن العطلات الرسمية للحكومة بفروق قليلة في أيام الإجازات، وتسمح القوى العاملة للشركات بتشغيل الموظفين في أيام الإجازات الرسمية، بشرط دفع أجرة إضافية للعامل.

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