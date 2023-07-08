وزير الشباب يوجه بتكثيف الأنشطة خلال فترات إجازة الصيف

بمقر المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادى، عقد عصر اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لبحث عدد من الملفات الخاصة، بالمشروعات والبرامج والأنشطة المختلفة المقرر تنفيذها الفترة المقبلة لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية.

وطالب الدكتور أشرف صبحي مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بضرورة العمل على توسيع حجم الأنشطة والمشروعات التنموية في المجالات المختلفة الهادفة نحو تعزيز قيم الولاء والانتماء وتعزيز المواطنة وغرس المفاهيم المجتمعية البناءة وكشف المواهب في المجالات كافة.

وأشاد صبحي بدور مديريات الشباب والرياضة خلال فترة عيد الأضحى، والمظهر المشرف التى ظهرت عليه مراكز الشباب في استقبال عدد يقرب إلى ١٢ مليون مواطن بدءاً من صلاة العيد وصولا إلى فتح المنشآت التابعة لروادها للاستمتاع والتنزه ضمن مراسم احتفالات وزارة الشباب والرياضة.

وتحدث وزير الشباب والرياضة أن الهدف الاسمي الاجتماع الدوري مع مديري مديريات الشباب والرياضة هو التعرف على كل ما هو جديد بكل مديرية على حدة ومعدلات الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة والمساعي المراد توفيرها من قبل الإدارات المركزية بالديوان العام لتسهيل مهام التنفيذ في ضوء رؤية وسياسية وزارة الشباب والرياضة.



