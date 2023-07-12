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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطى فى أكتوبر

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الأوسطى فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادث انقلاب ميكروباص الطريق الاوسطي مدينة 6 أكتوبر حادث مرورى

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