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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يبحث إنشاء كوبرى مشاة على محور الفريق العصار

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا مع الأجهزة التنفيذية للبدء بإنشاء كباري مشاة بمحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتيسيرًا لهم وعبورهم بطريقة آمنة.

وأوضح محافظ القليوبية أهمية كباري المشاة في توفير عبور آمن للمواطنين خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار دراسة ترحيل كوبري المُشاة المُنشأ بالفعل حاليًا الكائن بنزلة كوبري مسطرد بحوالي ٢٠٠ متر لخدمة عدد مناطق أكثر من الحالية، مع تحويل السلالم الخرسانية إلى مصاعد كهربائية، تيسيرًا على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، مقترحات أماكن إنشاء كوبري جديد للمُشاة حسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين، وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة اختيار أفضل المواقع المناسبة من حيث الكثافة السكانية لتسهيل عبور المواطنين.

كما ناقش الاجتماع مُقترحات المفاضلة بين إنشاء سلم كهربائي أو مصعد للكوبري لتتناسب مع كثافة المُشاة ومدى استيعاب عدد أكبر للمواطنين، وجار استكمال الدراسات بالتنسيق مع كلية هندسة شبرا للوصول إلى أفضل الحلول لخدمة أبناء شبرا الخيمة.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة البدء بعمل دراسة كاملة وشاملة لبدء تنفيذ ترحيل وتأهيل كوبري المُشاة المُقام حاليًا بنزلة كوبري مسطرد وإنشاء كوبري مُشاة جديد بمنطقة الإدارة التعليمية، مع عمل دراسة على أرض الواقع من حيث كثافة المُشاة في أوقات اليوم المختلفة وأيام الأسبوع، لاختيار المُقترح الأمثل الذي يخدم المواطنين بشكل آمن.

اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية حي شرق شبرا الخيمة محافظ القليوبية تقليل الحوادث إنشاء كوبري الكثافات المرورية

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