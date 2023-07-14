بعد تصدرها مؤشرات البحث.. أشهر 10 كتب تتحدث عن علم الأبراج

يعد علم الأبراج من العلوم التي عليها بحث كبير عبر مؤشرات البحث العالمية، فهناك أشخاص لم يمر يومهم إلا أن يطلعوا على ما يقوله برجهم اليوم، بل أن هناك شخصيات تحدد مهامها على حسب الطالع الخاص بها في برجها.

ومنذ بداية فصل الصيف، تزايدت عمليات البحث حول الكتب التي تتحدث عن علم الأبراج، وجاءت 10 كتب في المقدمة لعشاق الأبراج والمهتمين بها.

أشهر 10 كتب تتحدث عن علم الأبراج

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة- أبرز 10 كتب عن علم الأبراج تصدرت مؤشرات البحث خلال هذه الفترة.

كتاب نجوم أطلس

من تأليف وليوس هينجنز، وهذا الكتاب يعد من أوائل الكتب المميزة في علم الأبراج والأساطير، ويركز الكتاب فى المقام الأول على الأساطير اليونانية والرومانية المحيطة الأبراج، ونتيجة لأهمية الكتاب فقد تم نشره من قبل الطابعة الألمانية ايرهارد في البندقية.

ويتطرق الكتاب إلى أسس التحليل الأسلوبي، وعلى الرغم من سرد الأساطير اليونانية القديمة إلى أنه الكاتب أصر على استخدام نماذج فلكية، على وجه الخصوص "العالم السماوي"، كعامل مساعد للتدريس أو بشرح مبادئ والظواهر الفلكية المرتبطة بالعصر الروماني والإغريقي.

كتاب أبو معشر الفلكي للرجال والنساء

يعد من الكتب الأكثر بحثًا، فهو من تأليف أبو معشر الفلكي، يضم 12 فصلًا، في معرفة طالع الإنسان وبرجه، والأبراج السماوية، إضافة إلى معرفة ما يحدث في السنين بحسب الأيام السبع، ومعرفة حال السنين، ومعرفة كواكب الأيام وطبائعها ومعادنها وملوكها.

كما تحدث الكتناب عن ذكر ساعات الأيام سعيدها ونحسها، وفي حساب الشريك والرفيق والزوج والأخوة ومن يريد توفيقه، في حساب المريض ومن أي شيء مرضه، طريقة في حساب الحامل، حساب المسافر والغائب، بيان أوقات الولادة.

كتاب التقشير في عالم الأبراج

من تأليف تامر عطوة، ويعرف المؤلف التقشير في الأبراج خلال الصفحات الأولى بأنه هو محاولة جادة لنزع الغِلاف الخارجي لمن نحب سواء كان رجلا أو سيدة، هو محاولة التعرية للشخصية التي نهتم بها عاطفيًّا أو تربطنا بها علاقة حب أو زواج أو اهتمام، هو لمن يعاني الحبَّ من طرف واحد، كيف يفكر؟، ماذا عن هيكله الروحاني؟، والأبراج وصفاتها.

كتاب الأبراج الفلكية

من تأليف فائز درويش، وجاء في مقدمة الكتاب، أن الأبراج العربية تعتمد بشكل أساسي على السلاح حين قسمت السنة إلى 12 برجًا حسب الأشهر، ولكنه اعتمد علي عمل الوالد وعدد سكان المدينة أو القرية وبالتالي إن الأبراج العربية اعتمدت على الوسط الاجتماعي، ويوضح أسس التعامل مع الأبراج وكيفية استخدامها بشكل صحيح.

كتاب شخصيتك من برجك وأرقام حظك

من تأليف مهجة زايد، وتتناول هذه الموسوعة الشخصيات الاثنتي عشرة الخاصة بالأبراج، في محاولة للتعمق داخل نفوسهم و توجيه بعض النصائح لهم، كما تتناول التعرف على سمات الشخصية بواسطة أرقام الحظ أو حروف الاسم وكافة ما يتعلق بهم والطالع وخلافه.

كتاب توافق الأبراج في الحب والزواج

من تأليف مهجة زايد، ويعد هذا الكتاب من الكتب المهمة في علم الأبراج، ويتحدث عن رحلة غوص داخل أغوار النفس البشرية، تبحر فيها الكاتبة بين المجرات الفضائية لتتعرف علي طبيعة الأبراج، وكيفية تكيفها مع بعضها البعض، ومدى التوافق بينها، فهل يتوافق مثلًا برج الحمل والأسد؟ أو الحوت مع العقرب.. أو.. أو، و ما أسباب التوافق، وغيرها من الأمور التي يبحث عنها محبي الأبراج والمتفائلين بها.

كتاب الأبراج الفلكية

ومن بين الكتب التي وجدت استحسانا في عمليات البحث عنها، وهو من تأليف عبدالسلام الجعفري، ويتحدث عن الأبراج الفلكية الإثنى عشر، حيث يحمل كل برج من الأبراج صفات وسمات معينة تميز أصحاب هذا البرج وتكشف عن أفضل الطرق للتعامل معهم كما توضح نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بهم.

سلسلة الإنسان في الأبراج

تتحدث هذه السلسلة التي من تأليف حسين العليات، عن ما هي الأبراج "أسرارها- تأثيرها- مكان الإنسان فيها" ويقدم المؤلف دراسة شاملة عن علم الأبراج قديمها وحديثها، وتاريخ هذا العلم الذي أثر في حياة الأباطرة والعظماء والحكام، وفي حياة مجتمعات بأسرها.

أثر علم الفلك الشرقي القديم على الفلك الإغريقي

من تأليف محمود محمد علي، وقال المؤلف في بدايته: "لما كان قدماء الشرقيين متقدمين في العلوم الرياضية، فقد كان لهذا التقدم أثره في نشأة علم الفلك، حيث ساعدهم على عمل التقويمات الفلكية والتي كان من جرائها أنهم عرفوا طريقة رصد النجوم والكواكب واستخدام أدوات رصد مناسبة، مثل المزولة والساعات المائية وغيرها. كما عرفوا أيضاً التقويم الشمسي والتقويم القمري، وعلاقة كل هذه الأمور بحياة الإنسان.

كتاب البروج والطوالع ومدلولاتها

من تأليف بارق سعيد الحربي، يضم الكتاب صفحة، يتحدث فيها عن طالع كل برج وصفاته وما يتوافق معه من الأبراج الأخرى.