ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 28 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى تنفيذ إزالة 28 حالة تعدٍ على أراضي أملاك ري وأراضي زراعية بمركزيّ منفلوط ومراكز أسيوط وذلك خلال يوم واحد.

يأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمركز البداري تمكنت من إزالة 18 حالة تعدٍ على أراضي النيل بمساحة 471 مترًا، بمشاركة محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، كما تم إزالة 10 حالات تعدٍ بقرى مركز أسيوط تمثلت في 3 حالات مبان حماية نيل بمساحة 1154 مترًا، و5 حالات زراعة أملاك ري بمساحة 4 قراريط وحالتيّ مبان أملاك ري بمساحة 97 مترًا بمشاركة حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، تحت إشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مجددًا بعد إزالتها، والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، مع الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

IMG-20230712-WA0017
IMG-20230712-WA0017
IMG-20230712-WA0018
IMG-20230712-WA0018
IMG-20230712-WA0019
IMG-20230712-WA0019
IMG-20230712-WA0021
IMG-20230712-WA0021
IMG-20230712-WA0023
IMG-20230712-WA0023
IMG-20230712-WA0022
IMG-20230712-WA0022
IMG-20230712-WA0024
IMG-20230712-WA0024
IMG-20230712-WA0025
IMG-20230712-WA0025
IMG-20230712-WA0026
IMG-20230712-WA0026
IMG-20230712-WA0027
IMG-20230712-WA0027
أراضي املاك الدولة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أملاك الدولة بقري ومراكز المحافظة سكرتير عام مساعد المحافظة عصام سعد محافظ أسيوط

الأكثر قراءة

فيتوريا "يمنع" النصر السعودي من تسجيل صفقاته الجديدة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

ثعابين فى حدائق بدر.. والأهالى يستغيثون "حتى لا تقع كارثة"

الإسكان: متابعة استكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة

مصرع سيدة تعرضت لصعق كهربائى فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى

كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بقرية المسين بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟