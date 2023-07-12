إزالة 28 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى تنفيذ إزالة 28 حالة تعدٍ على أراضي أملاك ري وأراضي زراعية بمركزيّ منفلوط ومراكز أسيوط وذلك خلال يوم واحد.

يأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمركز البداري تمكنت من إزالة 18 حالة تعدٍ على أراضي النيل بمساحة 471 مترًا، بمشاركة محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، كما تم إزالة 10 حالات تعدٍ بقرى مركز أسيوط تمثلت في 3 حالات مبان حماية نيل بمساحة 1154 مترًا، و5 حالات زراعة أملاك ري بمساحة 4 قراريط وحالتيّ مبان أملاك ري بمساحة 97 مترًا بمشاركة حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، تحت إشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مجددًا بعد إزالتها، والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، مع الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

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