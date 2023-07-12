"طه" و"عبد الباري" يبحثان خطوات تأهيل مستشفيات جامعة المنوفية للاعتماد استعدادا لانضمامها بالتأمين الصحي الشامل

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة كلاً من الدكتور ناصر عبد الباري، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية والدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة ، وذلك لمناقشة آليات تأهيل مستشفيات جامعة المنوفية للحصول على تسجيل واعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .

جاءت الزيارة في إطار تكليف الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية لمجلس إدارة كلية الطب ومستشفيات الجامعة باتخاذ الاستعدادات والاجراءات اللازمة لحصول المستشفيات علي اعتماد (GAHAR) وذلك حتي تكون الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المستشفيات لمرضاها على أعلى مستوى من الجودة ، وكذلك استعداداً لانضمام مستشفيات الجامعة إلي منظومة التأمين الصحي الشامل فور دخولها إلى محافظات الدلتا.

وخلال اللقاء، ثمّن الدكتور أحمد طه، حرص السيد اد. أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وإدارة جامعة المنوفية وعميد كلية الطب والمدير التنفيذي لمستشفياتها علي تطبيق معايير الاعتماد الوطنية التي أصدرتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة علي الاعتماد الدولي ، مؤكدًا أن القيادة الواعية هي الركيزة الأهم في تطبيق واستقرار معايير الجودة داخل المؤسسات الصحية، مشيدا بالدور الهام للمستشفيات الجامعية في القطاع الصحي بوجه عام ، وكشريك نجاح أساسي بمنظومة التأمين الشامل، حيث تقوم بتقديم 60% من الخدمات الصحية الثالثية ، فضلا عن دورها الأكاديمي المتميز في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في كافة التخصصات ، ومساهمتها في تطوير وسائل التشخيص والعلاج من خلال الابحاث العلمية التي تُجري بها ، وهو ما جعلها على رأس اهتمامات الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن فريقاً من المختصين بالهيئة سوف يقوم بزيارة إلي مستشفيات جامعة المنوفية خلال الأيام القليلة القادمة للوقوف علي المنشآت الصحية الجامعية الأكثر جاهزية ، تمهيدًا للبدء في تأهيلها لتطبيق معايير GAHAR بالتنسيق والتعاون مع فريق الجودة بالمستشفيات ، ووجه بتقديم كل ما تحتاجه المستشفيات من خدمات تدريب لكافة الكوادر الطبية والفنيين والاداريين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر عبد الباري، عميد كلية الطب بالمنوفية، أن المستشفيات الجامعية من أهم الركائز الاساسية فى تقديم خدمة صحية متميزة لابناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة حيث تقدم منظومة علاجية متكاملة قائمة على خبرات اعضاء هيئة التدريس إلى جانب مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى فى وسائل التشخيص والعلاج، وبرامج طب الاسرة ومكافحة العدوى.

وأضاف ان جامعة المنوفية قامت بتخريج 9 دفعات من الحاصلين على دبلوم الجودة وهم النواه التي ستقوم بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة لتأهيل المستشفيات لتطبيق المعايير للحصول على اعتماد GAHAR

يذكر أن مستشفيات جامعة المنوفية تشمل 22 قسم موزعة على 5 مستشفيات هي: مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة، المستشفى الرئيسى، المستشفى التخصصي، مستشفى علاج الأورام، مستشفى منشأة سلطان.

شارك باللقاء، الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس الادارة، وعدد من مديري الادارات بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .

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