شملت 48 قيادة.. محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ الجيزة أن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية، وكذلك التدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة وتأهيل كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحركة استهدفت اختيار وتعيين القيادات وتصعيد المتميزين إلى جانب ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجهًا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

وجاءت حركة التنقلات فى السياق التالي:

- محمود بيومي عبدالحفيظ، حاتم صالح محمد إبراهيم، محمد صلاح الدين الجبالي، رجب جمال محمد، كريم معداوي عبدالمعز، نوّاب لرئيس مركز ومدينة أوسيم.

- هاني أحمد فؤاد، عمران رزق محمد، محمد جمعة محمد، خالد جمعة حامد، نواب لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس.

- عادل مصطفى إسماعيل عقرب، عمر عيد حسانين، حسني عبدالسلام أحمد، نافع مبارك محمود، محمد صبري عبدالقادر، نواب لرئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

- عصام حسني عبده، معاوية أحمد حسن، أحمد على عبدالحميد، طارق رمضان شعبان، سميرة عشري قرني، نواب لرئيس مركز ومدينة الصف.

- أسامة حميدة حميدة، محمد رمضان ميل حسين، سمير عشري قرني، نواب لرئيس مركز ومدينة أطفيح.

- سيد طه محمد جعفر، وليد محمد محمد سيد، سامح شعراوي سيد، سيد عبدالفتاح رشوان، وليد جمال على، نواب لرئيس مركز ومدينة البدرشين.

- سعيد محمد عبدالوهاب، مبروك البيومي عبدالحميد، كريم مختار معوض، مصطفى عبدالله أبوسريع، وزكريا دسوقي، فرج العياشي، معتز أحمد فاوي، نواب لرئيس مركز ومدينة كرداسة.

- نبيل قدري عبدالباقي، صلاح محمد محمد الديب، صفاء كمال فرج سيد، رفعت محمد حافظ حتحوت، نواب لرئيس مدينة الحوامدية.

- إسراء عبدالتواب نصر الدين، عز أمين عبدالمجيد، رياض منصور رياض، محمد عبدالتواب محمد إبراهيم، أحمد مصطفى محمد عويس، نواب لرئيس مركز ومدينة العياط.

- عادل مرضى محمد علي، فاضل أحمد ناجي، طارق عبدالزارق إبراهيم، نواب لرئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

- ولاء مكاوي إبراهيم مكاوي، وليد إبراهيم حسين، نواب لرئيس حي جنوب الجيزة، معتز عبدالعزيز مسعود، نائب لرئيس حي الهرم.