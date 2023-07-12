ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الدقهلية: توريد أكثر من 343 ألف طن قمح للصوامع والشون منذ بداية الموسم

تموين الدقهلية
تموين الدقهلية

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية محمد دايرة، إنه تم توريد 176 طنا و613 كيلو جراما من محصول القمح، ليصل إجمالي كميات الأقماح الموردة فعليا لمواقع التخزين التابعة للمحافظة إلى 343 ألفا و73 طنا و280 كيلو جراما منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن.
وأوضح دايرة - في بيان صادر اليوم الأربعاء - أن الكمية الموردة من محصول القمح، منها 13 ألفا و248 طنا، مخصصة للإكثار “التقاوى” المنقولة من المحافظة وأيضا كميات قمح وردت لمواقع تخزين خارج محافظة الدقهلية، وذلك بتصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية بلغت 36 ألفا و232 طنا و412 كيلو جراما، وكميات قمح تم ضبطها بلغت 1451 طنا، وتم التحفظ عليها وتوريدها بصوامع وشون تابعة للمحافظة.
وأكد المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، واللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية محصول القمح الأقماح مواقع التخزين

الأكثر قراءة

رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يُتابع الحالة الفنية للمحطات

متى سيوافق أعضاء "الناتو" على انضمام أوكرانيا للحلف؟

"اختيرت ملكة جمال دون الاشتراك في المسابقة".. بماذا لقبت المجلات الفنية زينب صدقي؟

السفارة الأمريكية فى السودان تعلن مقتل 28 شخصًا فى بحرى وأم درمان

البرازيل تُنقذ 4 أشخاص حاولوا دخول البلاد "خلسة" على متن سفينة

وزير الخارجية التونسى: تنسيق مستمر مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر !

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير