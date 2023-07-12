تموين الدقهلية: توريد أكثر من 343 ألف طن قمح للصوامع والشون منذ بداية الموسم

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية محمد دايرة، إنه تم توريد 176 طنا و613 كيلو جراما من محصول القمح، ليصل إجمالي كميات الأقماح الموردة فعليا لمواقع التخزين التابعة للمحافظة إلى 343 ألفا و73 طنا و280 كيلو جراما منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن.

وأوضح دايرة - في بيان صادر اليوم الأربعاء - أن الكمية الموردة من محصول القمح، منها 13 ألفا و248 طنا، مخصصة للإكثار “التقاوى” المنقولة من المحافظة وأيضا كميات قمح وردت لمواقع تخزين خارج محافظة الدقهلية، وذلك بتصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية بلغت 36 ألفا و232 طنا و412 كيلو جراما، وكميات قمح تم ضبطها بلغت 1451 طنا، وتم التحفظ عليها وتوريدها بصوامع وشون تابعة للمحافظة.

وأكد المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، واللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.