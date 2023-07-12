الإعلام التركي: أنقرة طالبت الرئيس الأمريكي بدعم تسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن أنقرة طالبت الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، قبل قمة شمال الأطلسي "الناتو"، بدعم تسريع عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك تمت صياغة خارطة طريق جديدة لهذه العضوية.

وذكرت صحيفة حريت التركية، أنه قبل بدء قمة الناتو، أخبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الأمريكي بلينكين بأن تركيا ستضع قضية الاتحاد الأوروبي على رأس جدول أعمالها.

وأكد بلينكين، الذي دعم عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال إدارة كلينتون، دعمه لهاكان فيدان.

وأوضحت الصحيفة التركية أنه بعد المحادثة الهاتفية بين الوزيرين التركي والأمريكي، أرسل الرئيس أردوغان الرسالة إلى الرئيس الأمريكي، وعقب ذلك أعلن بايدن أنه سيدعم سياسة تركيا، وتم على أساس ذلك صياغة خارطة طريق جديدة.

سوليفان: الرئيس الأمريكي يدعم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

وأمس الثلاثاء، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن يدعم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وتابع مستشار الأمن القومي، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو، أنه لم يتم تحديد موعد لتقديم طائرات F-16 لتركيا، مشيرا إلى أن بايدن يعتزم المضي قدمًا في عملية البيع بالتشاور مع الكونجرس، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وخلال قمة الناتو التي تستمر يومين في فيلنيوس، سيبحث القادة الحرب الروسية الأوكرانية الجارية، والتحديات التي تواجه الناتو، وخطوات تعزيز دفاع الحلف العسكري وقدرته على الردع، وسيكون طلب السويد للانضمام إلى ملف الناتو أيضا على جدول الأعمال.

والإثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن الولايات المتحدة لا ترى أن على أنقرة ربط تطلعها للانضمام للاتحاد الأوروبي، بقبولها انضمام السويد إلى "حلف شمال الأطلسي" (ناتو).