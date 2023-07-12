"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد بدءًا من غدٍ الخميس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، وأسباب ارتفاع نسبة الرطوبة، محذرة من أن موجة حارة تبدأ غدًا على البلاد.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "نتأثر في هذه الأيام بمنخفض الهند الموسمي، ومعه كتل هوائية حارة، تمر على البحر المتوسط، والتي تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة".

وأضافت: "وارتفاع نسبة الرطوبة هو ما يجعلنا نشعر بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة"، لافتة إلى أن "درجات الحرارة المقاسة في الظل حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام".

وتابعت: "العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة يجعل درجات الحرارة المحسوسة تصل إلى 38 درجة مئوية".

وواصلت: "الأجواء في فترة النهار فيها زيادة أشعة الشمس، فبالتالي الطقس حار رطب على المناطق الشمالية، والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية، جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

"الأرصاد": الأجواء ليلًا معتدلة على أغلب أنحاء البلاد

وأكدت غانم أن الطقس يكون معتدلًا تمامًا مع ساعات الليل المتأخر، والساعات الأولى من النهار، مع وجود نشاط نسبي للرياح، ما يساعد على تلطيف الأجواء والتقليل من نسبة الرطوبة المرتفعة، مشيرة إلى أن الطقس غدًا يشهد بداية موجة حارة، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن متوسط درجات الحرارة خلال أيام الموجة الحارة بين الـ36 و38 درجة مئوية، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهرًا، وحتى الساعة الرابعة عصرًا إذ تسجل فيها أعلى درجات حرارة.

ونصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، وتناول كميات كبيرة من السوائل، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.