المفوضية الأوروبية تعلن شروط ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبى والناتو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن شروط انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والناتو.

وشددت المفوضية الأوروبية، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، على أن الإصلاحات ومحاربة الفساد شروط لضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والناتو.

وفي وقت سابق، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن ثقتها في أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا، "طالما تطلب الأمر ذلك".

وقالت فون دير لاين- في تغريدة على "تويتر": "500 يوم من الحرب الروسية ضد أوكرانيا.. 500 يوم من المقاومة الأوكرانية الشجاعة.. 500 يوم من الدعم الأوروبي الثابت لأوكرانيا".

وأضافت فون دير لاين: "سنقف إلى جانب أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك".

يذكر أن القوات الروسية بدأت بحملة عسكرية خاصة على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022.