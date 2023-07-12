إصابة تاجر مواشي بطلق ناري أثناء عبثه بسلاح كان بحوزته بسوهاج

أصيب تاجر في منتصف العقد الثالث من العمر بطلق ناري أسفل البطن، أثناء قيامه بالعبث في سلاح كان بحوزته ناحية دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقله إلى المستشفى، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز العسيرات بوصول المدعو (محمد ا ع ع) 23 عاما، تاجر مواشي ويقيم دائرة المركز مصابًا بطلق ناري أسفل البطن من الناحية اليمنى.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال المصاب ونجل عمومته المدعو (حسن ص ع) 26 سنة تاجر مواشي ويقيم بذات الناحية شاهد واقعة بأنه أثناء تواجدهما بمنزل المصاب وقيامه بالعبث بسلاح ناري "فرد روسي محلي الصنع" خاصته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع بإرشاد المصاب

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق المختصة التي تولت التحقيق بالواقعة.