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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد مغادرته الأهلى.. برونو سافيو يسجل ويقود بوليفار لفوز كبير (فيديو)

برونو سافيو
برونو سافيو

حقق فريق بوليفار فوزًا كبيرًا على ضيفه ليبرتاد جران مامور برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة البوليفية.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم البرازيلي برونو سافيو، مع بوليفار، للمرة الأولى منذ رحيله عن صفوف الأهلي، وعودته من جديد لفريقه السابق.

وحل سافيو، بديلًا في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ليسجل الهدف الرابع لبوليفار، بطريقة رائعة في الدقيقة 84.

افتتح جوزيه ساجريدو التسجيل في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف كارميلو ألجاراناز (اللاعب السابق للإسماعيلي)، الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يضيف فرناندو سوسيدو، الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وكان برونو سافيو قد انضم للأهلي في صيف العام الماضي قادمًا من بوليفار، بعقد يمتد لثلاثة مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ولم يتمكن سافيو من إقناع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، ليغيب عن أغلب مباريات الفريق في الموسم الماضي.

وشارك اللاعب البرازيلي مع الأهلي، في 16 مباراة (خلال الموسم الماضي)، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

كما شارك برونو سافيو مع الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، (عن الموسم قبل الماضي)، التي أقيمت بالإمارات.

وسجل سافيو هدف التقدم للأهلي في تلك المباراة التي انتهت لمصلحة «القلعة الحمراء»، بهدفين دون رد.

بوليفار ليبرتاد جران مامور كأس الرابطة البوليفية برونو سافيو الاهلى

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