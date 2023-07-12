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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد يستضيف المقاولون في مباراة العودة للانتصارات بالدوري

الاتحاد خسر أخر مبارياته
الاتحاد خسر أخر مبارياته أمام الأهلي

يستضيف الاتحاد السكندري فريق المقاولون في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد الإسكندرية في ختام الأسبوع الثالث والثلاثين لبطولة الدوري .

الاتحاد بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش يحتل المركز السابع برصيد 42 نقطة من 12 انتصارا وستة تعادلات و14 هزيمة وسجل 35 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا، وغابت عنه الانتصارات في أخر 8 مباريات ببطولة الدوري وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وحرس الحدود والهزيمة أمام إنبي والمصري وبيراميدز والزمالك والأهلي، لذلك يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 45 والتقدم للمركز السادس.

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 19 لاعبا في  قائمة المباراة وهم : عمرو خليل وصبحي سليمان وصبري رحيل ومصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وأحمد بهاء فهد والسيد سالم و أحمد عيد ومورو ساليفو وعبد الغني محمد وإسلام عبد النعيم ومحمد محمود ومحمود عبد العزيز وناصر ناصر ومحمد فارس وأحمد حامدين وأوستن أموتو وعمر عموري وكريستوفاو مابولولو.

وشهدت القائمة عودة الأنجولي كريستوفاو مابولولو بعد شفاءه من الإصابة بينما يغيب كل من خالد الغندور للإيقاف لطرده في مباراة الأهلي والمهدي سليمان وخالد صبحي بسبب حصول كل منهما على ثلاثة انذارات وهشام صلاح وأحمد عادل ميسي وإبراهيم حسن وفوزي الحناوي لأسباب فنية ومحمود علاء وجافين كيزيتو وعمار حمدي للإصابة .

في المقابل يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز السادس برصيد 43 نقطة من تسعة انتصارات و16 تعادلا وسبع هزائم وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 29 هدفا وجمع 6 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على  حرس الحدود والتعادل مع طلائع الجيش والإسماعيلي وأسوان والهزيمة أمام الداخلية لكنه نال هزيمة ثقيلة أمام الزمالك بستة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى للوصول للنقطة 46 وتقليص الفارق مع المصري الذي يحتل المركز الخامس إلى نقطة واحدة.

يدير المباراة إبراهيم محجوب ويساعده هاني العراقي ومحمود مصطفى، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو، وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز الاتحاد السكندرى فريق المقاولون الصربي زوران مانولوفيتش شوقى غريب

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