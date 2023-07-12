خبراء يحذرون: تطبيق "ثريدز" مصدر تهديد لانتهاك الخصوصية

حذر عدد من الخبراء من أن خبراء تطبيق "ثريدز" مصدر تهديد للخصوصية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، مشيرين إلى تاريخ شركة ميتا فيما يتعلق بممارسات الخصوصية وانتهاك بيانات المستخدمين.

وفي غضون أيام قليلة، وصل تطبيق ميتا الجديد (ثريدز) إلى 100 مليون مستخدم، مما يعزز مطالبة المنافس على تويتر بلقب التطبيق الأكثر سرعة في التنزيل على الإطلاق.

وآثار هذا النمو السريع قلق خبراء الخصوصية، الذين يحذرون من أن قلة من المستخدمين يدركون حجم المعلومات التي يجمعها التطبيق، ويشيرون إلى أن شركة ميتا أوقفت إطلاق التطبيق في الاتحاد الأوروبي لأنه من غير الواضح ما إذا كانت الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع بيانات المستخدمين وتشاركها عبر منصات مختلفة، بما في ذلك "خيوط"، ستخالف قواعد الخصوصية الوشيكة.

وقال كالي شرودر، كبير المستشارين ومستشار الخصوصية العالمي في مركز المعلومات الإلكتروني للخصوصية (Epic)، وهو منظمة غير ربحية للخصوصية الرقمية، “إن العديد من المخاوف المتعلقة بالخصوصية في شركة ثريدز ترجع إلى تاريخ شركة ميتا فيما يتعلق بممارسات الخصوصية”.

وأضاف: "لم أر أي دليل على أن ميتا تتحلى بالشفافية حول ما ستفعله بالبيانات الشخصية الحساسة أو أنها تثبت بوضوح لماذا تقوم بجمع تلك البيانات غير “لأننا نريد ذلك”.

بالإضافة إلى كونها بموجب مرسوم موافقة لجنة التجارة الحرة بسبب جمع البيانات واستخدامها بشكل غير صحيح في الولايات المتحدة، تم تغريم ميتا أيضا لجمع البيانات الشخصية الحساسة دون الحصول على الموافقة المناسبة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم ميتا، إميل فاسكيز، إن تطبيقات ميتا تتلقى أي معلومات يدخلها المستخدمون، ويمكن أن يشمل ذلك بيانات حساسة مثل معلومات الصحة واللياقة، والمعلومات المالية، والموقع، وسجل الاستعراض، وفقا لإدخال متجر التطبيقات الخاص بثريدز.

تعود العديد من المخاوف المتعلقة بالخصوصية مع ثريدز إلى تاريخ ميتا فيما يتعلق بممارسات الخصوصية.

وقالت كاريسا فيليز، الأستاذة المشاركة في معهد الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي بجامعة أكسفورد، "إن ميتا لم تغير نموذج أعمالها فحسب، بل إنها لا تزال ترغب في القيام بالإعلانات المستهدفة، وخاصة إعلانات المراقبة".

وأضافت: "تحقيقا لهذه الغاية، تسعى الشركة إلى جمع أكبر قدر ممكن من البيانات وتحاول الاستمرار في نفس الاتجاه الذي كانت عليه منذ البداية على الرغم من كل الفضائح، على الرغم من ردود الفعل الشعبية العنيفة، وعلى الرغم أيضًا من تحذيرات الجهات التنظيمية، ومن الغرامات؛ فهي لا تعيد تصور نموذج أعمالها التجارية لجعلها نموذجا أكثر إحتراما في التعامل مع المستخدمين".

وقال فيليز إن أحد المخاوف يتمثل في مدى حساسية البيانات التي تجمعها الشركة: “يمكن أن يشمل ذلك التوجه الجنسي، والعرق والعرق، وبيانات القياسات الحيوية، والعضوية النقابية، وحالة الحمل، والسياسة، والمعتقدات الدينية. ومن الممكن إرسال كل هذه البيانات إلى أطراف ثالثة”.