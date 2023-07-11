يعقوب: برنامج الطروحات الحكومية حقق 1.9 مليار دولار عوائد

قالت د. رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البيان الذي طرحه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي اليوم، يعتبر في غاية الأهمية، لما يحمله من رسالة هامة جدًا وهى طمأنة المواطنين على وضع البلد الاقتصادي، لافتة إلى أن المخاوف التي كانت متواجدة على مدار الشهور الماضية من وجود ضغوط على العملة وأزمة التدفقات النقدية، وما كشفته بعض التقارير الدولية التي اعتمدت على تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.

أضافت "يعقوب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية النهار، أننا دائمًا كنا نقول بأن هذا الأمر لن يستمر طويلًا، وأن الاقتصاد المصري يمر بأزمة جزء منها مستورد من الخارج، ليأتي إعلان رئيس الوزراء اليوم ليؤكد هذا الأمر، حيث أعلنت الدولة عن أنها جادة جدًا في تعزيزاتها بأن تتخارج من النشاط الاقتصادي وتمكينها للقطاع الخاص، لافتة الى أن الطروحات جاءت بما يتوافق مع وثيقة ملكية الدولة الذي أعلنها مجلس الوزراء.

وأوضحت أن برنامج الطروحات الحكومية حقق 1.9 مليار دولار عوائد حتى الآن، لافتة إلى أن البورصة المصرية نجحت في جذب عدد كبير من المستثمرين خلال الربع الأخير من 2022: "نطمح لتحقيق أكثر من 8 مليارات دولار وفق برنامج الطروحات الحكومية".