رئيس «شعبة الاتصالات»: الطروحات الحكومة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص

قال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات، ونائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق باتحاد الصناعات، إن الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية للشركات وبدء التخارج منها يؤكد عزم الدولة علي تعزيز مشاركة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية خاصة أن أغلبها سيكون بالدولار.

وتابع “الليثي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن برنامج الطروحات الحكومية برنامج مصري 100% يتم تنفيذه في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة مشيرا الي ان تجهيز الشركات للطرح واختيار الوقت المناسب سيعظم نت قيمة الطروحات الحكومية.

وأوضح رئيس الشعبة أن هناك طروحات لصناديق استثمار سيادية وجزء آخر سيتم عبر التداول في البورصة وثالث من خلال دخول مستثمرين استراتجيين مشيرًا إلى أن السوق المصرية مؤهلة لهذه الطروحات وخاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي عالمى اليوم لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، حيث أكد أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، يتم تنفيذه في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى توجه الدولة المستمر في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى ما مرت به الدولة المصرية من فترة استثنائية منذ عام 2011، قائلاً:"تلك الفترة جعلت القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي نتيجة لتلك الظروف يحجم عن الاستثمار في مصر"، مضيفا: وهو ما استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، التى كانت في حاجة إليها منذ 40 إلى 50 سنة ماضية، هذا إلى جانب اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تخطت نسبة البطالة معدل الـ13% فى هذه الآونة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الأرض ممهدة للقطاع الخاص لاستعادة صدارته مرة أخري، وذلك من خلال تخارج الدولة تدريجيا من عدد من القطاعات، عبر تنفيذ برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.