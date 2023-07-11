وزير الرياضة: الرئيس السيسى أرسى قواعد الجمهورية الجديدة بإقامة العديد من المدن الذكية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة 2023، تحت شعار "العالم علمين"، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين والرياضيين، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.



وفي مستهل كلمته، أشاد وزير الشباب والرياضة بشعار المهرجان والذي جاء بعنوان "العالم علمين"، مشيرًا إلى أن أنظار العالم تتوجه نحو العلمين للبناء والتنمية والتطوير، منوهًا إلى التطور الكبير الذي حدث بمدينة العلمين وحولها من مدينة غير مأهولة بالسكان إلى أكبر مقصد سياحي على شاطئ البحر المتوسط.

ولفت "صبحي" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أرسى قواعد الجمهورية الجديدة، من خلال إقامة العديد من المدن الجديدة الذكية، ومنها مدينة العلمين الجديدة، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية للوزارة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في العديد من الفعاليات.

وأشار وزير الشباب إلى حجم الإنجازات الرياضية المصرية التي تحققت خلال الفترة من (2018- 2023)، حيث بلغ عدد البطولات التي استضافتها مصر خلال تلك الفترة ما يزيد عن 320 بطولة على كافة المستويات، واستطاعت الفرق واللاعبون المصريون تحقيق قرابة 2800 ميدالية خلال مشاركاتهم، واستطاعت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع العديد من البنوك والشركات توفير عقود رعاية للاعبين لتأهيلهم لأوليمبياد طوكيو وباريس.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذه البطولات تعكس جهود الحكومة المصرية في تطوير الرياضة وتنميتها في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين جودة الحياة للشباب والمجتمع بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه البطولات تعزز مكانة مصر عالميًا، وتشجع على تطوير الرياضة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تلك الإنجازات تضمنت أيضًا تصدر مصر المركز الأول في التصنيف العالمي لـ4 اتحادات، بالإضافة إلى تواجدها ضمن أفضل 10 مراكز بالتصنيف العالمي لعدد 11 اتحادًا أوليمبيًا، وتواجد 15 لاعبًا ولاعبة مصنفين مركز أول على مستوى العالم في الألعاب الفردية، لافتًا إلى حجم الإنجازات المحققة للبرامج والأنشطة الشبابية والرياضية، حيث بلغ إجمالي البرامج التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة 1611 برنامجًا بإجمالي عدد مستفيدين قرابة 81 مليون مستفيد، بمتوسط فرص مشاركة قرابة 16 مليون مستفيد سنويًا، ووصل عدد البرامج والأنشطة المنفذة للنشء 198 برنامجًا بإجمالي عدد مستفيدين قرابة 6 ملايين مستفيد خلال الخمسة أعوام الأخيرة.

وأعرب الوزير عن فخره بحضور هذا المهرجان الثقافي المهم، مؤكدًا أهمية الثقافة والتراث في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وفي نشر الوعي والمعرفة بتاريخ وحضارة مصر العريقة، مشيرًاً إلى أن وزارة الشباب والرياضة في مصر تسعى إلى تعزيز الثقافة والفنون وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية.

وتضم أنشطة مهرجان العلمين، عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE.



إلى جانب موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة، ويضم المهرجان الذي من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.