مصر تحصد ذهبية تتابع الشباب ببطولة العالم للخماسي الحديث

نجح الثنائي المصري محمد حاتم وأسامة مدحت في التتويج بذهبية منافسات تتابع الفرق للشباب ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عامًا التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 17 من الشهر ذاته.

وجاء منتخب مصر في المركز الأول برصيد 1614 نقطة بينما حل لاعبا منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 1604 وجاء ثنائي منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد 1578.

توج كلًا من سارة عمرو وفريدة أبو هاشم لاعبتا المنتخب الوطني بالميدالية الفضية بمسابقة تتابع الفرق شابات برصيد 1507 نقطة فيما أحرز الثنائي الألماني الميدالية الذهبية برصيد 1511 نقطة وحقق ثنائي منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية برصيد 1448 نقطة.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

تشارك في بطولة العالم 35 دولة وهي: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند، بالإضافة إلى مصر.