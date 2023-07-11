ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تحصد ذهبية تتابع الشباب ببطولة العالم للخماسي الحديث

التتويج بذهبية التتابع
التتويج بذهبية التتابع للخماسى الحديث

نجح الثنائي المصري محمد حاتم وأسامة مدحت في التتويج بذهبية منافسات تتابع الفرق للشباب ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عامًا التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 17 من الشهر ذاته.

وجاء منتخب مصر في المركز الأول برصيد 1614 نقطة بينما حل لاعبا منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 1604 وجاء ثنائي منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد 1578.

توج كلًا من سارة عمرو وفريدة أبو هاشم لاعبتا المنتخب الوطني بالميدالية الفضية بمسابقة تتابع الفرق شابات برصيد 1507 نقطة فيما أحرز الثنائي الألماني الميدالية الذهبية برصيد 1511 نقطة وحقق ثنائي منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية برصيد 1448 نقطة.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

تشارك في بطولة العالم 35 دولة وهي: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند، بالإضافة إلى مصر.

التشيك للخماسي الحديث بالاسكندرية سارة عمرو سارة عمرو وفريدة أبو هاشم ل

الأكثر قراءة

مصرع شخص إثر تعرضه لطلق ناري متفرق بالجسم في براني

حقيقة وفاة 20 مريضًا داخل العناية المركزة بحريق فى مستشفى بكفر الشيخ

"تفحمت".. الصور الأولى من داخل العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ

مصطفى كامل ينفى اتهامه لهانى شاكر بـ"جلطة إيمان البحر"

فايدة كامل.. أيقونة الغناء والسياسة

طه زيدان: مصر على الطريق الصحيح لجذب المستثمرين وتحقيق أعلى العوائد الدولارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب