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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل انعقاد اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

انعقد، منذ قليل اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي حيث تخطت أعداد السائحين الوافدين حاجز الـ 7 مليون سائح لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر وهو ما يساهم في تحقيق المستهدف من صناعة السياحة في مصر للوصول إلى 15 مليون سائح خلال هذا العام، وتم الإشارة إلى أبرز مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة والتي تؤكد تنوع متميز بها.

وخلال الاجتماع، قدم  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عرض تقديمي موجز استعرض خلاله أبرز الأنشطة التي قامت بها الهيئة خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2023 منها ما يخص المشاركة في المعارض الدولية المختلفة مثل معرض WTM Latin Amercia 2023بساوباولو بالبرازيل، والملتقى السياحي العربي ATM2023  بدبي بالإمارات العربية المتحدة، ومعرض IMEX 2023  بفرانكفورت بألمانيا.

بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الحملات الترويجية المشتركة في الأسواق السياحية المختلفة مع شركات المهنة من منظمي الرحلات الدوليين، إلى جانب تنظيم عدد من الاستضافات والزيارات التعريفية لبعض الوفود الرسمية وممثلي وسائل الإعلام المختلفة والمدونين والمؤثرين ومنظمي الرحلات من الأسواق السياحية المختلفة لتعريفهم بالمقصد السياحي المصري وبالتنوع الذي يتمتع به.

كما تم إطلاع أعضاء المجلس على الحملات الدعائية التي تم تنفيذها في العديد من الأسواق الدولية المستهدفة تحت عنوان "Your Expectations are History منها حملات إعلانية إلكترونية على بعض منصات التواصل الاجتماعي وحملات بالطرق وبوسائل الإعلام المختلفة.

وتم الإشارة إلى رعاية ومشاركة الهيئة في العديد من الفاعليات والأحداث الداخلية من أحداث وحفلات فنية وبطولات رياضية ومسابقات للتوعية السياحية، والتي من بينها أسبوع الموضة في مصر، أسبوع القاهرة للطعام Cairo Food Week وأسبوع القاهرة للصور، وحفل السوبرانو المصرية أميرة سليم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وحفل الموسيقار عمر خيرت بمنطقة أبو الهول بأهرامات الجيزة وبطولة الجونه الجولية للاسكواش وأسبوع مصر الجديدة تراث هليوبليس وغيرها من الفعاليات والأحداث.

وقد تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة موسعة والموافقة على مقترح خطة مشاركة الهيئة في المعارض السياحية الدولية في الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر بمختلف أنواعها سواء المعارض السياحية العامة أو المتخصصة مثل سياحة الحوافز وسياحة المؤتمرات وسياحة الغوص وسياحة الجولف، وذلك للعام المالي 2023/2024 ولا سيما في ظل أهمية المشاركة في هذه المعارض للترويج السياحي لمصر وتسليط الضوء على المقومات السياحية للمقصد السياحي المصري بالخارج، حيث تم التأكيد على أهمية المشاركة وفقاً لأهمية المعرض وحجم مشاركة وإقبال القطاع السياحي عليه.
 

الاسواق السياحية الحملات الترويجية مصر صناعة السياحة منظمي الرحلات الدوليين

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