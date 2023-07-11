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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تشتري 3.4 مليون طن قمح محلي من المزارعين

القمح
القمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء كميات من القمح المحلي من المزارعين وصلت إلى 3.407 مليون طن قمح محلي منذ بدء التوريد في أبريل الماضي.

وقد حصلت "الدستور" على مستند، أوضح أنه بنسبة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 3.406 مليون طن قمح محلي 

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة، إنه تم الاقتراب حالياً من تحقيق المستهدف من شراء القمح المحلي خلال العام الجاري والبالغ 4 ملايين طن، مشيرًا إلى أن احتياطي البلاد من القمح يكفي 6 أشهر.

Screenshot_٢٠٢٣٠٧١١_٢٠٤٦٠١_Polaris Office
Screenshot_٢٠٢٣٠٧١١_٢٠٤٦٠١_Polaris Office
احمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين احتياجات المواطن المصري العام الجاري الطاقة التخزينية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الخبز المدعم الدولة المصرية التموين والتجارة الداخلية ف

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