"التموين" تشتري 3.4 مليون طن قمح محلي من المزارعين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء كميات من القمح المحلي من المزارعين وصلت إلى 3.407 مليون طن قمح محلي منذ بدء التوريد في أبريل الماضي.

وقد حصلت "الدستور" على مستند، أوضح أنه بنسبة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 3.406 مليون طن قمح محلي

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة، إنه تم الاقتراب حالياً من تحقيق المستهدف من شراء القمح المحلي خلال العام الجاري والبالغ 4 ملايين طن، مشيرًا إلى أن احتياطي البلاد من القمح يكفي 6 أشهر.