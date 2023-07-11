محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات نواب رؤساء المراكز والمدن

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وتصعيد القيادات المتميزة لتولي المسئولية لضبط منظومة العمل المحلي وتطوير الأداء وخلق روح المنافسة والتفكير خارج الصندوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات علي مدار اليوم للتصدي لظاهرة الإشغالات وكافة أشكال التعدي بالطرق العامة لتسير الحركة المرورية وسير المشاة.

وشدد اللواء أحمد راشد علي ضرورة التواجد الميداني بالشارع للعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

ونفذت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بقطاع هضبة الأهرام حملة مسائية مكبرة استمرت حتى الساعات الأولي من صباح اليوم التالي والتي استهدفت خلالها مناطق أ ، د ، ه‍ ، ب ، ك لمواجهة تعديات المقاهي والكافيهات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم الالتزام بمواعيد الغلق وقد اسفرت عن مصادرة عدد ٢٣٠٠ حالة إشغال متنوعة شملت كراسى واستندات وشيش ومعدات وشاشات عرض ودرجات بخاريه وتروسكلات، إلى جانب إزالة حمام سباحه مخالف بالعقار رقم ٣٥٢ أ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشهد حي الدقي حملة مكبرة مماثلة وذلك استجابة لشكاوى المواطنين شملت ميدان طهران وشوارع التحرير وإيران والتي أسفرت عن رفع ٢٤٥ حالة إشغال من الكافيهات المخالفة مع تحرير محاضر اشغال للطريق العام وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وشن حي جنوب الجيزة حملة شملت مناطق ابو زارع وجسر الكنيسة بشارع المدبح، والتي أسفرت عن رفع ٣٠٠ حالة إشغال وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة .