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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الشباب: العلمين الجديدة تشهد نهضة كبيرة

وزير الشباب
وزير الشباب

أعرب د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن سعادته وفخره بالتواجد في مهرجان العلمين الجديدة.

أضاف صبحي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أن اختيار الشعار "العالم علمين" هو اختيار عبقري جدًا، فالعالم سيتجه بأنظاره نحو العلمين الجديدة.

وأوضح أنه منذ الحرب العالمية الثانية 1942 كان العالم في العلمين، لكنه بطريقة لم يكن هدفها التنمية: "نحن متواجدون حاليًا لنؤكد أن العالم في العلمين للتنمية والنماء والتطوير".

أشار وزير الشباب إلى أن العلمين الجديدة دليل على الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي: "كنا بالأمس في العاصمة الادارية الجديدة وكنا في حالة انبهار خلال حفل رعاية لتطوير الدوري المصري، مع المتحدة الشريك الاستراتيجي في الكثير من الأشياء لوزارة الشباب والرياضة، فكل الشكر والتقدير للمتحدة".

أكد وزير الرياضة أن هناك نهضة كبيرة تشهدها العلمين الجديدة وامتداد الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح، لافتًا إلى أن وزارة الشباب تسعد بالمشاركة مع وزارة الثقافة المصرية مع كل القطاعات التي تم ذكرها في بداية المهرجان الذي سيشارك فيه الجميع بالوطنية والمحبة، حيث سنشارك بحجم كبير جدًا من الأنشطة والأحداث الرياضية المنظمة.

وأكد أنه توجد طفرة في الجمهورية الجديدة في كل شىء، حيث إن مصر في الجمهورية الجديدة استطاعت أن تستضيف من 2018 - 2023 أكثر عدد من البطولات على مستوى العالم على أرض مصر، تبلغ 320 بطولة عالمية وإفريقية وعربية على أرض مصر، كما حصلنا على أكبر رقم من الميداليات في قطاع البطولة، حيث تخطينا الـ2400 ميدالية عالمية وإفريقية. 

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