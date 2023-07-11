برأسمال 700 مليون دولار.. التخطيط تعلن طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة مستثمرين

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن طرح حصص في 3 شركات لمستثمري القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كحصص أقلية ما بين 25 و 30%، وهي شركات ايثيدكو، وشركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب، مشيرة إلى أن قيمة الطرح تصل إلى 800 مليون دولار، واستحوذت شركة أبوظبي التنموية القابضة على هذا الطرح.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم عقب اجتماع رئاسة الوزراء بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشارت إلى تخارج أحد مستثمري القطاع الخاص المصري (شركة عز الدخيلة) ورغبته في الحصول على باقي مساهمات الدولة، حيث تم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام لنحو 8 جهات، موضحة أنه تم تخارج حوالي 31% من مساهمي القطاع العام بقيمة 241 مليون دولار، وذلك بهدف تمكين الشركة من تنفيذ توسعاتها الاستثمارية وتوطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.

وتحدثت الوزيرة أيضا عن طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وأنه بعد تلقي العروض المختلفة تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على أحد التحالفات (شركة أيكون للاستثمارات) وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف أجنبي، وأوضحت أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.

أضافت السعيد، أن ذلك يأتي أيضا في إطار رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق، بما ينعكس بشكل إيجابي على اجتذاب عدد أكبر من السائحين، بما يدعم مستهدفات الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.