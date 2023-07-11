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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزيرا الرياضة والتضامن على رأس الحضور بمؤتمر مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

بدأت منذ قليل، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في المنطقة.

جاء على رأس قوائم الحضور كل من الأستاذ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد ماهر، نائب رئيس شركة سكاي دايفينج وعدد من النجوم والمشاهير

ويلقي عدد من الوزراء ومنظمي المهرجان كلماتهم خلال المؤتمر الصحفي، ومنهم عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وانتهى القائمون على تنظيم مهرجان العلمين الجديدة 2023، من جميع التجهيزات والترتيبات الخاصة بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان الأضخم في المنطقة.

مهرجان العلمين الجديدة 

وينتظر العالم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، الذى يضم العديد من الفعاليات الترفيهية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم، بالإضافة إلى عروض أفضل مصممي الأزياء في العالم.

 

يضم مهرجان العلمين 12 نشاطا بين الرياضي والترفيهي، وهى: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية، دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

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