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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، وذلك لعدم توقيع أي غرامات عليهم، في ظل جهود وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة لها للتسهيل على العملاء والمواطنين.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، تسهيلا على المواطنين والعملاء، وكشفت شركة الخدمات البترولية بتروتريد، التابعة للوزارة استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عن شهر يوليو 2023 بدءا من 1 من الشهر الجاري وحتى يوم 20 منه.

كانت قد أعلنت شركة بتروتريد أنها تلقت قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023، حيث بدأ التسجيل في اليوم الأول من شهر يوليو 2023، على أن يكون ثابت مع بداية كل شهر، والاستعلام عن الفاتورة وإدخالها لقراءة العداد، بينما سيتم تحديد الفترة من 6 إلى 30 من كل شهر، لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل المعتمدة لتسهيل عملية سداد العملاء للفواتير الشهرية.

ويوجد طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023، منها:

- تسجيل القراءة من خلال مكاتب البريد المصري.

- تسجيل القراءة من خلال تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط).

- تسجيل القراءة عن طريق تطبيق محفظة فون كاش.

- تسجيل القراءة من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.

- تسجيل القراءة من خلال إبلاغ محصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـ POS في أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق «القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر.

ننشر رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يوليو 2023

فيما تعمل الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس»، تعمل فى نطاقات محددة فى بعض المدن والمحافظات فى عملية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، وتحصيل فواتير الاستهلاك، ومن ضمن مناطق امتياز شركة ناتجاس: «مدينة العجمي بالإسكندرية، القباري، محرم بك، برج العرب، المقطم الهضبة الوسطى والعليا، الحرفيين، السلام، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، كفر الدوار، الدلنجات، أبو المطامير، شبرا خيت، إيتاى البارود، وادى النطرون، المحمودية، دمنهور، أبو حمص، رشيد، الرحمانية، حوش عيسى، إدكو، كوم حمادة، النوبارية».

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